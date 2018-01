Cabelo de Elvis é vendido por US$18.300

O cabelo do rei do rock foi uma das 200 lembranças de Elvis colecionadas por Gary Pepper, que foi o presidente do Tankers Fan Club para fãs do Elvis.

O maior preço, 62.800 dólares, foi pago por uma camisa de algodão com o monograma EP que vem com uma revista mostrando o rei usando a camisa, ou pelo menos uma igual. A expectativa era de vendê-la por um valor entre 2 e 4 mil dólares.

Uma camiseta vermelha, que também se esperava vender por entre 2 e 4 mil dólares, acabou vendida por 34 mil dólares.

A casa de leilão Leslie Hindman Auctioneers colocou os resultados do leilão em seu site, afirmando que o cabelo foi vendido por 18.300 dólares, acima do valor entre 8 e 12 mil dólares previsto. Todos os preços no site incluíam o prêmio do comprador.

A casa disse que o cabelo foi dado a Pepper para enviar aos fãs de Elvis pelo correio. Não foi realizado nenhum exame de DNA no cabelo, mas a Leslie Hindman citou um "especialista em autenticação de cabelo de celebridades", John Reznikoff, afirmando que o cabelo apresentado era compatível com o cabelo de Elvis que ele tinha em sua coleção.

Elvis morreu aos 42 anos em 1977.