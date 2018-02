Cabelo de Che Guevara será leiloado nos Estados Unidos Um ex-agente da CIA que assegura ter ajudado a capturar Ernesto "Che" Guevara e enterrá-lo na Bolívia há 40 anos, espera fazer fortuna com o cabelo do famoso líder revolucionário nascido na Argentina e naturalizado cubano. Gustavo Villoldo, de 71 anos, um exilado cubano que diz ter desempenhado um importante papel na captura de Che na selva boliviana, planeja leiloar parte do cabelo e outros objetos que manteve em um álbum de recortes desde a missão militar da CIA e do Exército boliviano que terminou com a morte do guerrilheiro, em 1967. "Estou fazendo isso pelo bem da história e para encerrar (o tema). Esta é uma peça única", afirmou Villoldo sobre seu livro de recortes. "Guevara é, eu diria, a figura mais reconhecida no mundo. Para mim, uma parte de seu cabelo, psicologicamente para mim, significa que eu estava cortando um dos símbolos da revolução, o cabelo comprido", acrescentou. Che Guevara, um importante personagem da Revolução Cubana de 1959, é considerado um herói revolucionário por gerações de partidários da esquerda. Villoldo espera que o álbum de recortes, que inclui um mapa usado para perseguir Che e fotografias de seu corpo, seja vendido por 7 milhões de dólares no dia 25 de outubro em uma casa de leilões no Texas. Perguntado sobre como poderia comprovar a autenticidade do cabelo, Villoldo respondeu que não tem motivos para mentir. "É o que é, e eu deixo as pessoas acreditarem ou não, e isso depende delas", disse. Ele acrescentou que uma amostra de DNA poderia ser extraída dos cabelos e que ela poderia ser comparada com a informação genética de membros sobreviventes da família de Che. O governo cubano afirma que recuperou os restos mortais de Che Guevara na Bolívia há uma década e que o sepultou aos pés de um monumento em Santa Clara, Cuba. Tom Slater, da Galeria de Leilão Heritage em Dallas, no Texas, disse que é difícil prever quanto Villoldo poderia ganhar com a venda. Embora o ex-agente da CIA preveja um lucro milionário, Slater disse que a casa de leilões espera que a cifra fique "um pouco superior a 100 mil dólares". "Mas isso é muito subjetivo", disse Slater. "Há muitas emoções envolvidas", concluiu.