Cabeleireiro chinês cria esculturas com cabelo

Um cabeleireiro de Pequim está preparando uma réplica de prédios e monumentos -- todos feitos inteiramente de cabelo humano -- em volta da praça da Paz Celestial para comemorar os 60 anos de aniversário do comunismo na China.

Até agora, Huang Xin completou o Monumento aos Heróis, e está acertando os detalhes finais do Portão da Paz Celestial, ou Tiananmen, finalizado com um retrato em miniatura do ex-governante Mao -- a única parte que não foi feita de cabelo.

Isso deixa-o ao lado de outras duas enormes construções comunistas -- o Parlamento e o Museu Nacional da História Chinesa -- que serão concluídos antes do aniversário da revolução em 1o de outubro.

Cerca de 11 quilos de cabelo e 500 yuan (71 dólares) de tinta de cabelo e outros produtos foram usados para construir a réplica do Portão da Paz Celestial, que tem aproximadamente um metro de comprimento.

Levou dias para Huang simplesmente desenhar e projetar, mas cinco meses para reunir cabelo suficiente para criar o projeto.

Em vez de jogar fora os cabelos dos clientes após cortar, Hunag Xin varria, lavava e pintava os tufos de cabelo e transformava-os em substitutos para tijolos, madeira ou qualquer outro material necessário para seu trabalho de arte.

"Alguns clientes me apoiam, outros não. Alguns apenas não acreditam que seja possível fazer modelos de tamanha arquitetura usando um material tão delicado como o cabelo humano", disse Huang à Reuters.

Huang já fez réplicas da tocha olímpica e de artefatos antigos chineses.

Geralmente leva meses para juntar cabelo suficiente para uma grande réplica, que requer dezenas de tubos de tinta para mudar o cabelo para uma cor desejável.

A longo prazo, ele diz que gostaria de levar o seu trabalho e seu passatempo juntos, criando imagens de seus clientes usando seus próprios cabelos, que ele acredita que dura mais do que fotografias.

"Estou planejando fazer retratos dos clientes usando seus próprios cabelos. Tecnicamente, eu seria capaz de fazer trabalhos planos, que seriam, por exemplo, parecidos com fotografias", disse.