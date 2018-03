Cabeças na mesa e horas de muito suor "Os Secos & Molhados eram a coisa mais revolucionária da época", diz João Ricardo. E a capa do primeiro álbum, muito imitada e tida como uma das melhores da história do rock, não poderia ser menos. O fotógrafo Antonio Carlos Rodrigues foi quem sugeriu colocar as cabeças dos quatro numa mesa como se fizessem parte de uma refeição. "As fotos foram feitas das 8 horas da noite às 6 horas da manhã. Fazia muito frio embaixo da mesa, e nós sentados sobre tijolos. Em cima, com aquelas luzes enormes, o calor era infernal", lembra João. "Suávamos muito, a maquiagem tinha de ser retocada toda hora. Saímos de manhã famintos para tomar café com leite na padaria."