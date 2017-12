Cabeçada de Zidane inspira linha de moletons italiana Depois de ouvir as músicas e rir das piadas com a cabeçada de Zinedine Zidane na final da Copa do Mundo, que tal também usar um moletom inspirado no incidente? O empreendedor italiano Alessandro Ferrari lançou uma linha de moletons estampado nas costas com dois bonequinhos retratando o episódio. A linha foi batizada de Xqua, uma brincadeira com a palavra francesa ´pourquoi´ (por que, em português) - uma pergunta que milhares de fãs se fizeram depois que o jogador francês atingiu com a cabeça o peito do defensor italiano Marco Materazzi. Ferrari disse ter se inspirado no incidente para promover o entendimento mútuo através de uma linha de roupas. "A mensagem de paz é dirigida aos jovens", disse ele à Reuters. "Já vendemos praticamente tudo. Também estamos trabalhando em acessórios, como mochilas e cintos."