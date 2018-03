Cabeça de 'Saramandaia' ganha corpo

Uma pneumonia, segundo diagnóstico do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio, onde Reginaldo Faria foi internado ontem, foi o que tirou o ator de cena das gravações da novela. As sequências canceladas não comprometem o andamento da produção.

Kennedy Alencar deixa a RedeTV! em 30 de setembro. Foi o jornalista quem pediu para sair, em negociação que já vem ocorrendo há algum tempo. A emissora ainda não definiu se o programa É Notícia ficará no ar com outro apresentador.

Série exibida pela TV Brasil em 2010, Brilhante F.C. ganha nova exibição a partir de segunda-feira, às 20h30, pela Nickelodeon. A produção é da Mixer e narra a trajetória de Rita, uma garota apaixonada por futebol.

A Record calcula um crescimento de 13% na audiência de sua novela, de Balacobaco para Dona Xepa, considerando os 69 capítulos iniciais. Os dados são do Ibope na Grande SP.

Fiel telespectador da novela das 9, Tony Ramos está comovido com as atuações de Mateus Solano, Ary Fontoura e Antonio Fagundes em Amor à Vida. E fez questão de telefonar aos dois últimos ainda outro dia, para parabenizá-los por um diálogo sobre Félix.

Por falar em Amor à Vida, a novela atingiu ontem sua maior audiência até o momento, em São Paulo: 41 pontos no Ibope.

Fábio Porchat, colunista do Estado (que está longe de ser obeso, mas se diz sedentário) fará companhia a Preta Gil, Gaby Amarantos e César Menotti no quadro Medida Certa, do Fantástico. A nova temporada estreia neste domingo.

Aí está a protagonista da primeira novela do canal infantil Gloob, Gaby Estrella: Maitê Padilha faz pose com as pequenas Kiria Malheiros e Nathália Figueiredo, uma dupla dinâmica cheia de graça no enredo. A estreia está prevista para 14 de outubro.

Uma farda militar azul-marinho com referência aos anos 40 fará a alegria de Pupu, personagem de Aracy Balabanian, que passou todos os capítulos de Saramandaia conversando com a cabeça do marido, Belisário. Agora, ele ganha corpo e figurino, item que demandou criação esmerada da equipe de Gogoia Sampaio. Dentro dela, um truque permitirá que o ator Luiz Henrique Nogueira, sem auxílio de dublês ou computação gráfica, encaixe a sua cabeça em seu próprio corpo. E Pupu, finalmente, matará saudade de valsar com seu amado. Gravada na semana passada, a sequência está prevista para ir ao ar no meio de setembro.