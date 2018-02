Caballero Bonald vence Cervantes O escritor e poeta José Manuel Caballero Bonald ganhou o Prêmio Cervantes 2012, anunciado ontem pelo ministro da Educação, Cultura e Esportes da Espanha, José Ignacio Wert, e pela escritora Ana María Matute. O presidente do júri, Darío Villanueva, classificou Bonald de "novelista poeta", "fabulador, criador de histórias e professor no uso do idioma" espanhol. Para ele, sua obra "enriqueceu o legado literário hispânico". O prêmio, de 125 mil, será entregue em uma cerimônia no dia 23 de abril. Nesta edição do Prêmio Cervantes, considerado o Prêmio Nobel da literatura hispânica, concorreram 21 candidatos. / EFE