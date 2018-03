Butch, o encanto que perdura

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1960. Direção de J. B. Tanko, com Zé Trindade, Renata Fronzi, Otelo Zeloni, Renato Restier.

O horário Mestres do Riso resgata a chanchada que tem Zé Trindade como marido de Renata Fronzi. Ela trabalha com alta-costura. Ele vive de olho nas clientes e funcionárias - e repete o bordão que o tornou famoso. 'Mulheres, cheguei!' Dá para rir um pouco. Reprise, preto e branco, 90 min.

Stardust - Mistério da Estrela

15H05 NA GLOBO

(Stardust). EUA, Inglaterra, 2007. Direção de Matthew Vaughn, com Charlie Cox, Claire Danes, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Peter O'Toole.

Seu sucesso na série Homeland deve ter feito Claire Danes se esquecer desta fantasia sobre garoto que busca estrela cadente para conquistar aquela a quem ama. Em sua busca, ele transpõe muro e vai parar no universo controlado por Michelle Pfeiffer, uma bela mulher que, na verdade, é uma bruxa malvada. Não de todo ruim, e o elenco ajuda, mas não espere grande coisa. Reprise, colorido, 127 min.

Mestres do Universo

15H30 NA REDE BRASIL

(Masters of The Universe). EUA, 1987. Direção de Gary Goddard, com Dolph Lundgren, Billy Barty, Frank Langella.

Versão carne e osso da animação sobre He-Man, herói intergaláctico que enfrenta seu arqui-inimigo, o Esqueleto. Dolph Lundgren, de Rocky 4 e Soldado Universal, sempre foi duro de aguentar, como ator, mas com o tempo ficou melhor. O rosto ganhou rugas e elas, de alguma forma, o humanizaram. Reprise, colorido, 106 min.

Star Wars Episódio II - O Ataque dos Clones

18H25 NA BAND

(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones). EUA, 2002. Direção de George Lucas, com Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman, Samuel L. Jackson, Christopher Lee.

A Band prossegue com o Festival Star Wars e apresenta o segundo filme da trilogia de George Lucas sobre a transformação de Annakin Skywalker em Darth Vader. Os fãs vão se programar para assistir de joelhos. Reprise, colorido, 142 min.

Rambo 2

22 H NA REDE BRASIL

(First Blood II). EUA, 1985. Direção de George Pan Cosmatos, com Sylvester Stallone, Richard Crenna.

Depois de apresentar o primeiro Rambo - Programado para Matar -, ontem à noite, a emissora exibe o segundo filme da série, quando o astro Stallone iniciou a transformação do personagem em emblema da era Ronald Reagan. Rambo procura prisioneiros norte-americanos em campos no Vietnã e vence na ficção a guerra que os EUA perderam na realidade. O diretor Cosmatos era chamado de 'estilista da violência'. Veja, e você saberá por quê. Reprise, colorido, 95 min.

Todo Mundo Quase Morto

22 H NA RECORD

(Shaun of the Dead). Inglaterra, 2004. Direção de Edgar Wright, com Simon Pegg, Kate Ashfield, Nick Frost.

Mortos-vivos invadem Londres justamente no dia em que Simon Pegg tenta reconquistar a namorada, que lhe deu o fora. O tom é de comédia. Inédito, colorido, 99 min.

Brava Gente Brasileira

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2000. Direção de Lúcia Murat, com Diogo Infante, Floriano Peixoto, Luciana Rigueira, Leonardo Villar, Buza Ferraz, Sérgio Mamberti

Destacamento de portugueses desbrava terras virgens do Brasil, no século 18. Pilhagens, estupros de índias - a diretora Lúcia Murat mostra a conspurcação do paraíso. É uma autora empenhada em discutir a condição da mulher e a própria formação histórica brasileira. Lúcia acerta mais que erra. Sua obra tem valor. Inédito, colorido, 104 min.

60 Segundos

22H50 NA GLOBO

(Gone In 60 Seconds). EUA, 1999. Direção de Dominic Sena, com Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Delroy Lindo, Robert Duvall.

Angelina Jolie ainda não era top star, Nicholas Cage é que era o astro nesta história de ladrão de carros capaz de roubar qualquer veículo no exíguo tempo do título. Cage se aposenta mas é forçado a voltar à ativa por quadrilha que sequestrou seu irmão. O diretor Sena filma a ação como se fosse um videoclipe. Reprise, colorido, 117 min.

Butch Cassidy

2H25 NA BAND

(Butch Cassidy and the Sundance Kid). EUA, 1969. Direção de George Roy Hill, com Paul Newman, Robert Redford, Katherine Ross.

Paul Newman e Robert Redford vivem os assaltantes de trens que ficaram célebres no Velho Oeste. O triângulo amoroso (com Katharine Ross), a trilha, o roteiro, a direção, tudo fez deste western um marco no momento em que o gênero agonizava em Hollywood. Reprise, colorido, 111 min.