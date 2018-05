Buscam-se humanos, no âmbito governamental de todas as nações, cuja vontade de erguer fortalezas éticas seja tão firme quanto o desejo de satisfazer os impulsos sexuais. Com esse tipo de humanos seria possível reconstruir o mundo e deter a voragem autodestrutiva que avança inexorável. Se houvesse essa qualidade de humanos nos governos, eles e elas seriam os primeiros a se demitir em massa quando o governante supremo se recusasse a agir com justiça e ética em relação ao povo. Se houvesse mais gente disposta a pensar menos em si e diminuísse o impacto da cobiça nas suas decisões, então poderíamos pensar que a autodestruição de nossa civilização atual pudesse ser detida antes de acontecer algum desenlace fatal. Com certeza, esses humanos existem, mas ainda não em número suficiente.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Nada pior do que falta de visão, principalmente agora que a onda do futuro poderia ser posta em marcha, mas não existe gente suficiente com visão des-

se futuro para assumir riscos e empreender o trabalho.

TOURO 21-4 a 20-5

Talvez nunca tenha sido tão clara sua percepção a respeito do abismo que separa a realidade que deveria ser daquela que de fato é. Essa discordância dói fundo na alma, mas também é motivo de empenho para transformá-la.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Ansiar por determinados resultados é a melhor maneira de não perceber o que virá depois deles. Por outro lado, agir desinteressadamente, sem apego aos resultados, é a forma mais sábia de trilhar o caminho.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Procure concentrar menos funções e, pelo contrário, compartilhar da melhor forma possível essa parte do caminho. Melhor aceitar a imperfeição dos relacionamentos do que isolar-se para que isso não aconteça.

LEÃO 22-7 a 22-8

Talvez este seja um dos momentos mais imprevisíveis de sua história, pois apesar de seu empenho em manter o rumo fixo de acordo com os planos, as circunstâncias se alteram constantemente e sem prévio aviso.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Nada poderá continuar sendo feito do mesmo jeito que vinha dando certo até aqui, o mundo nunca mais será o mesmo. Isso se mostra mais claramente onde houver pessoas tentando trabalhar em grupo, como nas empresas.

LIBRA 23-9 a 22-10

As alterações do mundo provocam situações paradoxais. Você pode encará-las com bom humor e aproveitá-las para fazer seus movimentos ou você pode resistir a elas, o que provocará o aumento do nível de amargura no coração.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Espiritualidade é basicamente haver uma sintonia fina entre a compreensão a respeito da vida e as atitudes que você toma diariamente, independentemente de serem perante questões pequenas ou grandiosas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Uma coisa é certa, não vai dar para alongar o tempo dos dilemas, logo será necessário você fazer suas apostas, ainda que não tenha certeza absoluta sobre os resultados. Apostar é assim mesmo, sempre envolve riscos.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Não será suficiente você reconhecer o que precisa ser feito; como o assunto envolve outras pessoas, faltará combinar com elas esses movimentos. Aí começa o problema, pois não é todo mundo que anda tão sintonizado.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Encantar-se com a diversidade de opções é um prazer tão atraente que sua alma corre sério risco de ficar só nisso e, assim, o tempo passar, as opções começarem a minguar e um dia você acordar sem ter tomado decisão nenhuma.

PEIXES 20-2 a 20-3

Tudo seria muito mais fácil para você se tivesse decidido adequar-se à realidade e simplesmente reproduzi-la. Contudo, você decidiu seguir pelo caminho criativo e instaurar uma nova onda, daí a dificuldade.