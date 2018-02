Busca da epifania pela via do grotesco

Na história de Turnê, ele próprio é o produtor de um show itinerante com garotas norte-americanas, que gira por cidades pequenas da França, com vistas a se apresentar na Meca do show biz do país, ou seja, na capital, Paris. Condenadas ao periférico, aos hotéis às vezes precários e a palcos irrelevantes, as "meninas", já meio entradas em anos, apresentam um espetáculo que muitas vezes flerta com o burlesco e, às vezes, com o grotesco.

O curioso é saber, através de entrevistas, que o modelo inicial desse personagem confuso e angustiado chamado Joachim Zand é o produtor português Paulo Branco, hoje radicado na França, e conhecido entre nós pelo quixotismo com que levantava fundos para diretores tão pouco comerciais como Manoel de Oliveira e João César Monteiro. Branco é um visionário, um homem de cinema, semelhante mas diferente deste Zand, que procura público para um show de strip-tease bem pouco convencional tanto pela aparência física das suas protagonistas quanto pela maneira como procedem sobre o palco.

Contratempos. Na estrutura do drama (pois é disso que se trata), Amalric primeiro apresenta suas personagens, com longas cenas mostrando em que consiste a atração que procura vender; depois, entra no desgastante processo de viagem de cidade em cidade, em transporte incerto e com contratempos que espreitam a cada quilômetro da estrada. As garotas --Mimi Le Meaux, Kitten on the Keys, Dirty Martini, Evie Lovelle - são fantásticas. Não menos fabuloso é o produtor, com sua enrolação contínua, seu jeito caótico e beirando o irresponsável de ser. De expediente em expediente, Joachim abre uma frente de luta com seu elenco, que acaba por perceber que talvez tenha embarcado numa roubada. Não há maldade, não há deliberação na maneira como tudo se processa. Apenas o caos, sentido como inevitável num certo modo de vida. Numa espécie de tique recorrente, Joachim pede, a cada lugar que chega, um pouco de silêncio que lhe é negado. Exige que desliguem a TV, ou diminuam o volume do aparelho de som, ou que um músico que se exibe pare de tocar - sempre sem conseguir deter o rumor do mundo. Como se esse pouco de paz que pede fosse um luxo extraordinário num planeta dominado pelo ruído e pela excitação contínua. Não deixa de ser uma metáfora de determinado estado de coisas da assim chamada civilização.

Nem tudo é perfeito neste filme ao mesmo tempo simples e ambicioso: não é fácil tirar poesia do grotesco. Um gênio como Federico Fellini fazia isso como quem tomava um copo d"água. O mais extravagante dos seus personagens vibrava com uma humanidade tocante. Nem sempre é o caso em Amalric. Sua relação com o bizarro é mais tensa, mais áspera, lembrando às vezes a do diretor português João César Monteiro (de A Comédia de Deus) já morto. No entanto, o filme tem momentos de poesia e as sequências que se passam em um hotel abandonado e solitário, beiram a epifania. No fundo, Turnê é um comentário melancólico sobre o mal-estar no mundo.

TURNÊ

Reserva Cultural 1 - Hoje, 19h40

Reserva Cultural 1 - Amanhã, 22h

Espaço Unibanco 3 - Domingo, às 22 horas

Unibanco Arteplex 3 - Segunda, às 21h50