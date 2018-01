BURTON VAI PARA CALÇADA DA FAMA O ator britânico Richard Burton será homenageado postumamente e deve ganhar uma estrela na Calçada da Fama, em Hollywood. Ele foi sete vezes indicado para o Oscar, mas jamais ganhou o prêmio. Seu nome ficará exatamente ao lado de Elizabeth Taylor, com quem o ator foi casado por duas vezes. De acordo com a Câmara de Comércio de Hollywood, a cerimônia ocorrerá no dia 1.º de março, data em que se celebra o 50.º aniversário do filme Cleópatra (1963). O longa foi o primeiro trabalho em que Burton e Taylor contracenaram e marca o início do romance dos dois. A homenagem será acompanhada pelas duas filhas do ator. / EFE