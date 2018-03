Burlesque, uma escola para Aguilera Meados do ano passado, em Cancún, México. Christina Aguillera vem mostrar cenas de Burlesque no Sony Summer, evento de verão com que a distribuidora Columbia apresenta sua nova produção a jornalistas de todo o mundo. O filme é dirigido por Steve Antin. Ele está fascinado por sua atriz, Christina está fascinada por Cher, com quem divide a cena. O filme estreia hoje. Ganhou o Globo de Ouro de canção - You Havent"t Seen the Last of Me, na voz de Cher -, mas não é um musical que vá ficar para a história.