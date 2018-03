Burberry vai ampliar linhas de calçados e bolsas

Christopher Bailey, de 38 anos, que na semana passada foi promovido a diretor criativo chefe -- cargo que não é ocupado por nenhum outro nome na indústria da moda -- disse que existe uma demanda forte por novos tipos de produtos da Burberry, como cintos e calçados.

"Existe um dinamismo enorme nesse setor (de artigos de couro", disse Bailey à Reuters em entrevista dada às margens de uma cúpula do luxo organizada pelo jornal International Herald Tribune, em Berlim.

"Vamos ampliar nossas linhas, com ênfase maior nos sapatos", afirmou.

No momento, artigos que não são de vestimenta respondem por um terço da receita da Burberry. As declarações de Bailey foram dadas no momento em que a empresa, fundada há 153 anos, anunciava uma queda inferior à prevista nos lucros do primeiro semestre.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bailey disse que a crise levou a Burberry a continuar a cultivar "seus valores de integridade e alta qualidade". Ele disse que a empresa, que já sobreviveu a muitas viradas e reviravoltas ao longo de sua história, tem um caráter "tranquilizador".

"É preciso compreender nossas raízes e nosso legado", disse ele. "Nossa estratégia tem sido a de focar sobretudo quem somos. Nosso ponto de vista é que é preciso ter seu próprio ponto de vista e ter voz forte em meio ao burburinho geral."

Bailey comentou que já observou que "as pessoas acham que já podem voltar a fazer compras", mas que querem adquirir coisas que durem.

O diretor criativo, que este ano foi condecorado como membro da Ordem do Império Britânico por serviços prestados à indústria da moda, entrou para a Burberry em 2001.

Antes disso ele foi estilista sênior de moda feminina na Gucci, de Milão, entre 1996 e 2001, e estilista de moda feminina da Donna Karan entre 1994 e 1996.