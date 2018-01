Bulgari projeta superloja em Tóquio O grupo Bulgari planeja inaugurar, em dezembro de 2007, a sua loja mais ambiciosa. A Bulgari Ginza Tower, em Ginza, Tóquio, será basicamente um edifício de 10 andares de quase 1000 metros quadrados na mais prestigiada área de compras japonesa. Não por acaso, o Japão é um dos mercados mais importantes para o grupo - em 2005, foi o país responsável por 26% de seu faturamento. A Bulgari Ginza Tower, de propriedade da Sankyo, terá 10 andares e uma cobertura. O primeiro andar será dedicado à joalheria e aos relógios. No segundo andar estarão os acessórios, enquanto no terceiro andar um salão inteiro será dedicado aos anéis de noivado e haverá também uma sala VIP para a alta joalheria. No quarto andar será colocado à disposição dos clientes uma área de pós-vendas, onde técnicos especializados realizarão reparos nos relógios. Nos andares superiores estarão os escritórios da Bulgari Japão. O design da fachada do edifício foi criado pela equipe de arquitetos da própria Bulgari, enquanto o prédio, inspirado em um cofre de joalheria, foi projetado pela Shimizu Corporation.