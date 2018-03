Buffet é o homem mais rico do mundo e Slim é o 2o, diz revista O investidor norte-americano Warren Buffet substituiu seu amigo Bill Gates, fundador da Microsoft, como o homem mais rico do mundo, segundo a lista anual publicada nesta quarta-feira pela revista Forbes. A publicação estima a fortuna de Buffet em 62 bilhões de dólares. Em segundo lugar, com cerca de 60 bilhões, vem o mexicano Carlos Slim, o que relega Gates, com 58 bilhões, à terceira posição, após 13 anos no topo. O brasileiro mais bem cotado é Antonio Ermírio de Moraes, na 77a posição, com um patrimônio familiar de 10 bilhões de dólares. Outros 17 brasileiros aparecem na lista. A ascensão de Buffet é especialmente notável, segundo a Forbes, por se dar num ano de turbulência financeira, e em uma época na qual o dono da Berkshire Hathaway começou a destinar parte de sua fortuna para a caridade. Só em 2007 a fortuna dele cresceu 10 bilhões de dólares, puxada pela valorização das ações da Berkshire Hathaway, segundo Steve Forbes, executivo-chefe da revista. Em junho de 2006, Buffett anunciou a decisão de doar 85 por cento de seu patrimônio para a Fundação Bill & Melinda Gates e para quatro outras instituições. Bill Gates atuou no conselho de direção da Berkshire Hathaway e costuma jogar bridge com o camarada Buffet. Ele próprio deu uma parcela importante da sua fortuna à fundação que leva seu nome. Buffett, chamado às vezes de "O Sábio de Omaha", é louvado entre investidores por sua preferência por grandes empresas dedicadas a negócios fáceis de entender, grandes ou dominantes em seus mercados, com lucros consistentes e administração eficiente. No começo da década de 1960, ele começou a investir na Berkshire, então uma indústria têxtil em dificuldades, que ele assumiu em 1965. Desde então, a transformou numa holding com mais de 50 empresas que produzem tintas, sorvete, roupas íntimas e até as facas Ginsu. Gates era o homem mais rico desde 1995, quando destronou o empreendedor imobiliário japonês Yoshiaki Tsutsumi, que saiu definitivamente da lista dos bilionários em 2007, ano em que foi condenado por falsificar balanços usando informações privilegiadas. Slim, ex-operador do mercado financeiro, é conhecido por comprar empresas baratas, em dificuldades, para reerguê-las. Seu grande lance foi na privatização da operadora de telefonia Telmex. A empresa de celulares América Móvil é atualmente a maior empresa desse setor na América Latina. Juntos, os 1.125 bilionários da lista acumulam 4,4 trilhões de dólares, segundo a Forbes. A lista praticamente dobrou em quatro anos --a desvalorização do dólar facilita a entrada de não-americanos na lista. Os EUA têm 469 bilionários, com uma fortuna total de 1,6 trilhão de dólares. Em segundo vem a Rússia, com 87 bilionários --Moscou é a cidade do mundo onde há mais deles, superando Nova York. Índia, China e Turquia também tiveram avanços notáveis no número de super-ricos. O bilionário mais jovem do mundo é Mark Zuckenberg, que aos 23 anos tem uma fortuna estimada em 1,5 bilhão de dólares, por ter criado o site de relacionamentos Facebook. A Forbes diz que nunca sua lista teve alguém tão jovem com uma fortuna construída por conta própria. A lista completa dos bilionários está no site http://www.forbes.com/billionaires.