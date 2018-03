Bueníssima

Na época, todos já eram veteranos, inclusive Omara, conhecida como a Edith Piaf de Cuba. Seus amigos de palco, projetados no afetuoso documentário do cineasta alemão Wim Wenders, ainda deixam saudade. Compay Segundo, aos 95 anos, e Rubén González, aos 84, morreram em 2003. Dois anos depois, foi a vez do fenômeno Ibrahim Ferrer, aos 78. O contrabaixista Orlando Cachaíto Lopez, um dos últimos fundadores do grupo, se foi em 2009.

Acostumada a transitar por inúmeras formações e parceiros desde o início de sua carreira nos anos 50, a diva cubana nunca pensou em parar. Aliás, continua a produzir em larga escala, incluindo o trabalho com Maria Bethânia (2008) - a quem se refere como uma artista de 'forte temperamento' -, o premiado disco solo Gracias (de 2009) e o recém-lançado Omara & Chucho (2011), gravado ao lado do pianista e amigo de infância Chucho Valdés. Após fazer uma prévia em São Paulo, no último dia 20, Omara volta ao Brasil para conduzir a Orquestra Buena Vista Social Club no Festival Paraty Latino, na próxima sexta-feira (programação ao lado).

O grupo não é mais aquele de dez anos atrás, quase não tem estrelas, mas traz um saboroso mix da velha guarda cubana com nomes da nova geração. "Temos muitas coisas para sentir e recordar. Para muita gente, este grupo começou quando houve o triunfo do Buena Vista. Mas isso nós já realizávamos há muito tempo em favor da cultura de Cuba", explica a descontraída cantora em entrevista ao Estado.

Gratidão é o que não falta à prosa de Omara. A todo tempo diz obrigada. Quando o assunto é política, dá um jeito de despistar, mas para elencar as semelhanças entre Brasil e Cuba, não economiza no vocabulário. "Somos muito parecidos: temperamento, alegria pela vida, o otimismo, o ritmo, a emoção, o romantismo."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A aproximação com os músicos daqui se deu em grande parte por Chico Buarque, graças à histórica relação do compositor com Cuba. Omara, que já gravou com ele O que será (A Flor da Terra), se aproximou do cantor num festival em seu país na década de 80. "Tenho um carinho muito especial por Chico. Através dele conheci Maria Bethânia, Gilberto Gil e Carlinhos Brown."

Apesar do show ensaiado com o Buena Vista, a veterana diz que gosta de ser atrevida com o repertório, assim como fez na sugestiva capa do disco com Chucho Valdés. "Eu já trabalhei muitas vezes com ele em Cuba, mas para este disco o que surpreendeu foi a foto onde nós dois estamos na cama. Minha primeira reação foi: como vou me deitar com Chucho a esta altura do campeonato? O pessoal ri muito."