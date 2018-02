Budismo tibetano dá 'refúgio' a seguidores no sul do país O leve tom de bossa nova é inevitável no começo, quando as vozes ainda treinam para recitar mantras milenares. A meditação domina o dia, mas aguarda se houver futebol. A doutrina é do budismo tibetano, e o cenário, o Brasil. Na serra gaúcha, a 72 quilômetros de Porto Alegre e a mais de 16 mil quilômetros de Lhasa, a capital do Tibete, fica o centro budista Chagdud Gonpa Khadro Ling --nome que quer dizer "local sagrado dos dançarinos do céu". Ali, brasileiros e estrangeiros vivem juntos desde 1994 e praticam a religião surgida na Índia há cerca de 2.600 anos. No topo de uma montanha muitas vezes coberta de neblina, os budistas tibetanos -- que somam cerca de 200 no Brasil, segundo o Censo de 2000 -- contam com o único palácio na América Latina dedicado ao guru Rinpoche Padmasambhava, que fixou a religião no Tibete no século 8. Em meio a estátuas, templos e palácios coloridos, cerca de 60 habitantes vivem na disciplinada rotina da doutrina budista, com orações no início e no fim do dia em nome da compaixão e do bem-estar da humanidade. Longas meditações e meses em completo retiro também são necessários no centro religioso. O divertimento dos moradores, muitos dos quais bem instruídos e originários da classe média, vem com leitura, filmes, música e esportes, principalmente o futebol. Mas sem deixar o budismo em segundo plano. VOCAÇÃO BRASILEIRA Para os líderes do budismo tibetano Vajraiana que vivem ali, os brasileiros têm vocação para a fé, seja qual for a religião que escolhem, motivo que pesou para Chagdud Tulku Rinpoche (1930-2002) construir no país, com ajuda de muitas doações, o segundo centro budista dessa linhagem em todo o Ocidente. O outro fica na Califórnia norte-americana. "Os brasileiros são mais persistentes e têm uma receptividade muito forte quando se conectam com um mestre como o Rinpoche", disse à Reuters a diretora espiritual do centro, Chagdud Khadro, viúva do falecido líder Chagdud Tulku Rinpoche, exilado do Tibete desde a invasão da China. "Nos Estados Unidos, por exemplo, o questionamento à fé é mais pesado", acrescentou ela, que trabalhava como repórter até conhecer o líder religioso, em 1979. Além da persistência, o toque nacional também aparece na voz quase cantada, que dificulta para recitar mantras guturais, segundo a artista plástica e cantora Patrícia Henna, 35, que passou um mês no centro. "O canto macio, com voz branca, é natural dos brasileiros", afirmou. "O som dos tibetanos é diferente, gutural, com mais projeção de peito, como a que fazem no heavy metal. Também tem muitos vibratos, aquelas escalinhas de notas no final de cada frase cantada. Isso é difícil para uma voz não treinada", diz. PAZ NO CAMPO Assim como Patrícia, que veio de São Paulo em busca de paz de espírito no centro gaúcho, outros habitantes dali também procuraram o lugar porque desejavam trocar as agitadas capitais brasileiras para reforçar sua conexão com o budismo. O acesso ao centro é livre, mas para viver ali é preciso um convite dos líderes. A paulistana Ana Paula Gouveia, 37, trabalhou com fotografia, teatro e cinema, fez mestrado e doutorado, mas diz que não perdeu nada ao trocar a metrópole pelo centro budista. "Aqui eu sinto uma tranquilidade enorme, é muito melhor do que viver correndo em São Paulo", afirmou. "Quando vi o Rinpoche no Brasil, senti que era isto aqui que eu queria." Essa conexão foi a mesma que Eduardo Simões, 40, um dos primeiros brasileiros chamados para morar no centro budista, há 11 anos, sentiu. Ao contrário de muitos dos habitantes dali, o ex-mecânico não tem curso superior nem fala inglês com fluência. Torcedor do Internacional, comemorou quase sozinho o título do Mundial de Clubes da Fifa de 2006, com a vitória por 1 x 0 sobre o Barcelona, enquanto metade do Estado ia às ruas. "Foi curioso, eu feliz aqui na frente da televisão e estava aquele silêncio todo", diverte-se. Uma colega dele conta que nas Copas do Mundo todo o centro budista pára e vê as partidas da seleção brasileira. "Na última Copa o narrador de uma rádio daqui falou que o Brasil todo estava ligado no jogo, menos o centro budista. E aqui estava todo mundo acompanhando", disse ela, inconformada. A expectativa do centro no momento não é com o futebol, mas sim com o Drubtchen, uma ocasião propícia para "tomar refúgio" --correspondente ao batismo católico-- entre os dias 22 e 30. Os habitantes nada pagam para participar, mas os turistas desembolsam até 1.125 reais por um pacote completo.