''Buddy'' Collette morre aos 89 anos

Morreu no domingo, aos 89 anos, o saxofonista de jazz norte-americano William Marcel "Buddy" Collette. O músico teve importante papel na cena de jazz em Los Angeles e também como defensor dos direitos dos músicos negros americanos. Seu talento com saxofone, flauta e clarinete permitia que transitasse com facilidade do trabalho em filmes, TVs e estúdios para a atuação em pequenos grupos de jazz ou big bands. Ficou nacionalmente famoso em 1955, quando fundou um influente quinteto com a ajuda do baterista Chico Hamilton. Collette gravou com Frank Sinatra, Nat "King" Cole, Nelson Riddle e Ella Fitzgerald, entre outros. / LOS ANGELES TIMES