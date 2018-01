Bryan Ferry se casa pela segunda vez, diz imprensa

É o segundo casamento do cantor de "Let's Stick Together" e "Slave to Love". O primeiro, de 1982 a 2003, foi com Lucy Helmore, com quem ele teve quatro filhos.

O esfuziante vocalista da banda Roxy Music, de 66 anos, também namorou a modelo Jerry Hall, que o trocou por Mick Jagger.

Sheppard, segundo as reportagens, tem 29 anos.

O agente de Ferry em Londres não foi imediatamente localizado para comentar.

(Reportagem de Mike Collett-White)