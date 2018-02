Bryan Cranston, astro de 'Breaking Bad', estreia na Broadway

Após encerrar com sucesso a série Breaking Bad, pela qual recebeu um Emmy e um Globo de Ouro na categoria Melhor Ator, Bryan Cranston iniciou ontem uma nova fase em sua carreira, nos palcos da Broadway.

O ator interpretará o ex-presidente americano Lyndon B. Johnson, morto em 1973, no musical All the Way, escrito por Robert Schenkkan (vencedor do prêmio Pulitzer em 1992 pela peça The Kentucky Cycle). A obra tem três horas de duração e será apresentada no teatro Neil Simon, em Nova York.

O musical será desafiador para Cranston. De acordo com o jornal The Guardian, ele estará no palco em quase todas as cenas, atuando e cantando.

All the Way retratará o primeiro ano do mandato de Johnson, a partir do assassinato de John F. Kennedy até sua vitória nas eleições, abordando também a criação da Lei dos Direitos Civis dos Estados Unidos, em 1964.

Segundo o jornal The New York Times, Cranston usará próteses no nariz, orelhas e queixo. “Bryan tem duas coisas que você espera de um ator que vá interpretar Lyndon B. Johnson. Ele é incrivelmente carismático, charmoso e engraçado. E também é aterrorizante”, disse Schenkkan.

Em sua última temporada, exibida no ano passado nos Estados Unidos, Breaking Bad tornou-se verdadeiro fenômeno de crítica e público. Em São Paulo, ela vai abrir programação de exibição de séries no Cine Olido (Av. São João, 473), iniciativa da Prefeitura. A partir do dia 18, será mostrada a primeira temporada. O ingresso custa R$ 1. Mais informações pelos telefones (11) 3331-8399 e 3397-0171. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS