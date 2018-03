Bruxas perdem espaço em ´Eterna Magia´ para salvar ibope

Eterna Magia, novela das 6 da Globo, bem que poderia mudar de nome. Deveria se chamar "Eterna..." qualquer outra coisa, uma vez que a magia está em baixa na trama. Corre nos bastidores da Globo que, entre as mudanças que a direção da emissora encomendou para tentar salvar o ibope do folhetim - na casa dos 25 pontos -, está uma diminuição significativa no conteúdo de bruxaria da novela. Por meio de pesquisas, a rede descobriu que as cenas de magia não estão agradando ao público. A ordem seria cortar os cenários sorumbáticos e diminuir a participação das bruxas. Uma prova disso é o sumiço de Medéia (Araci Esteves), personagem com pinta de bruxa de Branca de Neve que foi internada em um hospício na trama. Quem provou também que pode desaparecer a qualquer momento foi Paulo Coelho. Tudo bem que o escritor faria só uma participação especial. No entanto, ele mesmo garantiu que nada impedia sua volta esporádica à novela. Se a mesma desse certo, é claro. Outra que pode sumir ainda, não por ser bruxa e sim fugindo do fracasso, é Malu Mader, que misteriosamente ganhou uma doença letal na trama.