Bruno Veiga exige polaroides A exposição O Interruptor, do fotógrafo carioca Bruno Veiga, abre hoje para o público, na Fauna Galeria, em São Paulo. A mostra reúne polaroides originais e cópias escaneadas que retratam o percurso entre o Rio e São Paulo, tendo como foco a arquitetura de antigas fábricas abandonadas que convivem com novas indústrias fluminenses. O fotógrafo utilizou filmes com instabilidade química desenvolvidos por ex-funcionários da Polaroid como parte do Impossible Project. A Fauna Galeria fica na Al. Gabriel Monteiro da Silva, 470, tel. 3668-6572.A mostra fica de hoje até o dia 19, aberta de 3.ª a 6.ª, das 14 h às 19 h, e sáb., das 11 h às 17 h. Grátis.