Bruno Mars se declara culpado por posse de cocaína

O astro pop Bruno Mars se declarou culpado por posse de cocaína como parte de um acordo com promotores em Las Vegas e que poderia levar a condenação de um ano a ser anulada.

Um juiz do condado de Clark sentenciou nesta quarta-feira, 16, o cantor de 25 anos a liberdade condicional, uma multa de US$ 2 mil e 200 horas de trabalho comunitário e orientação psicológica.

Nem Mars, cujo verdadeiro nome é Peter Hernández, nem seus advogados quiseram dar declarações após a audiência.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A condenação pode ser eliminada se o ganhador do Grammy não tiver nenhum problema com a Justiça durante um ano. O juiz estabeleceu o dia 18 de janeiro do ano que vem como a data que Mars deverá retornar à corte, ao final do prazo de sua liberdade condicional.

A Polícia sustenta que Mars tinha 2,6 gramas de cocaína quando foi preso em setembro em um banheiro de um cassino, logo após chegar de uma discoteca.