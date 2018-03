Bruno Gagliasso estréia 'Um Certo Van Gogh' em SP A inquietação de Van Gogh pode atormentar um jovem do século 21? A peça "Um Certo Van Gogh", que estréia hoje, em São Paulo, e seu protagonista e produtor, Bruno Gagliasso, acham que sim. O enredo mistura ficção e a biografia do pintor Vincent Van Gogh para defender a tese. O espetáculo tem assinatura de Daniela Pereira de Carvalho e argumento do galã da Globo. É a primeira vez que cumpre temporada após passar por várias cidades. ?Todo mundo tem angústias. Foi um dos motivos que me levou a me aproximar de Van Gogh. A gente se sente julgado, (questiona) por que tenho que fazer isso se não quero fazer? É por que a sociedade quer??, argumenta Gagliasso. ?O texto não existia. Só existia a minha idéia de fazer uma peça assim. Ela surgiu da minha paixão por Van Gogh. Me apaixonei quando comecei a ler a vida dele. Por que não fazer uma peça com isso?? A produção tenta mostrar a vida e a arte de um dos mestres da pintura pelo olhar de Timóteo (Bruno Gagliasso). Em dúvida sobre o futuro, o personagem passa a se identificar com a trajetória pessoal e profissional do artista. E começa a ter delírios com as coincidências que pontuam seus destinos, como o fato de não ser compreendido e de depender do dinheiro do irmão para se sustentar. A história do rapaz e do artista, então, dividem o palco. O galã interpreta Timóteo e Van Gogh. Rosto conhecido na televisão, Bruno tem pouca experiência no teatro. ?Comecei estudando teatro, mas fui convidado a fazer a primeira novela, Chiquititas, quando o curso estava acabando. Fiz algumas peças, mas considero essa a minha primeira profissional.? As informações são do Jornal da Tarde. Um Certo Van Gogh. Teatro Folha (Av. Higienópolis, 618, piso 2, em São Paulo). Tel. (011) 3823-2323. Sexta, às 21h30; sáb., às 21h; dom., às 19h30. R$ 50. Classificação 12 anos. Estréia hoje. Até 31/8.