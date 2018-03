BRUNO BARRETO NO FESTIVAL DE BERLIM Flores Raras, de Bruno Barreto, foi selecionado para a mostra Panorama do Festival de Berlim, que começa no dia 7 de fevereiro. O filme conta com Miranda Otto, Gloria Pires e Tracy Middendorf no elenco. Ao todo, 31 produções participam da mostra, representantes de 23 países, sendo 12 estreias mundiais. A maior parte dos filmes vem dos Estados Unidos e é independente, o que, segundo a organização do festival, remonta à origem da mostra Panorama e sua intenção de dar espaço a filmes com esse perfil. "Acreditamos que conseguimos superar uma certa hesitação dos últimos anos quanto a isso", diz o comunicado oficial.