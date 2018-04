Bruno Barreto filma seqüestro do ônibus 174 O cineasta Bruno Barreto está filmando hoje na Avenida Jardim Botânico, zona sul do Rio, cenas que simulam o seqüestro do ônibus 174 ocorrido no local em 12 de junho de 2000. O filme "174" conta a história do seqüestrador Sandro Nascimento, que se tornou conhecido ao manter 11 reféns dentro do ônibus por quatro horas naquele dia, em drama exibido ao vivo pela TV e que culminou com a morte de uma das reféns, a professora Geísa Gonçalves, e a prisão do bandido, depois morto dentro de viatura policial. Sandro viu a mãe, grávida, ser assassinada a facadas. Mais tarde, virou menino de rua e foi um dos sobreviventes do massacre da Candelária, em1993, quando policiais militares atiraram em mais de 40 crianças e adolescentes que dormiam na praça,junto à igreja, matando oito. O tema já rendeu o documentário "Ônibus 174", dirigido por José Padilha e Felipe Lacerda, e lançado em 2002. O novo filme é uma ficção baseada em fatos reais. Será protagonizado pelo ator Michel Gomes e deverá ser lançado em 2008, primeiro no Brasil e depois no exterior.