Bruna Surfistinha vai entregar prêmio no VMB A ex-garota de programa Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, vai entregar um dos prêmios do VMB (Vídeo Music Brasil), a premiação anual de videoclipes da MTV que este ano acontece nesta quinta-feira, no Credicard Hall. "Fui convidada para participar do VMB!! Entregarei um prêmio!! Mas sobre isso não posso contar os mínimos detalhes. Vocês terão que assistir", postou ela em seu blog, na segunda-feira, acrescentando: "É algo do tipo imperdível!". A autora de "O Doce Veneno do Escorpião" se mostrou muito entusiasmada com o convite da emissora. "Para mim, ter sido convidada foi um grande privilégio. Sou da geração da MTV, desde os 13, 14 anos acompanho toda a programação". Em "O Doce Veneno do Escorpião", sucesso de vendas no País, a brasileira que nasceu em uma família de classe média e optou pela prostituição relata suas experiências na profissão. Além do sucesso literário (mais de 140 mil cópias vendidas), as histórias também serão transportadas para as telas de cinema. Na semana passada, Bruna Surfistinha foi tema de uma matéria do jornal britânico "The Guardian" (seu livro será lançado em novembro pela editora Bloomsbury no Reino Unido). E não foi a primeira vez que ganhou destaque em grandes veículos internacionais: em uma extensa matéria publicada em abril foi chamada, pelo jornal norte-americano "New York Times", de "fenômeno cultural". Críticas à Daniella Cicarelli Bruna Surfistinha criticou o vídeo do site YouTube que mostrou cenas picantes da modelo e apresentadora da MTV Daniella Cicarelli com seu namorado, o executivo do mercado financeiro Renato Malzoni Filho, em uma praia da Espanha. Em mensagem postada no seu blog na última sexta-feira, Bruna diz que Daniella "passou um pouco dos limites por ser uma pessoa famosa e ter feito sexo em um lugar totalmente público, mas cada um faz o que quiser da vida". Bruna emenda, porém que, para ela, quem errou mais foi a pessoa que fez a filmagem. "O maior erro foi de quem perdeu tempo filmando. Paparazzo não é profissão, e sim não ter mais o que fazer na vida", opinou. A ex-garota de programa ficou impressionada com a repercussão da mensagem postada no blog sobre Daniella Cicarelli. "Acabei sendo mal interpretada (...), não tive a intenção de criticá-la. Que moral que eu tenho de criticar alguém que fez sexo?", disse ela no blog.