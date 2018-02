Bruna Lombardi participa de debate sobre filmes autorais O debate Ideias Online recebe, em sua sexta edição, a atriz e roteirista Bruna Lombardi e o cineasta Cláudio Assis. Os temas são o cinema autoral no Brasil e a contribuição das linguagens experimentais para filmes de entretenimento. O encontro ocorre nesta terça, às 19h30, no Centro Cultural Banco do Brasil, na Rua Álvares Penteado, 112. A mediação será feita pelo jornalista Xico Sá. O objetivo do Ideias Online, que vai até dezembro, é refletir sobre a relação entre arte contemporânea e cultura digital. A participação é gratuita e as senhas devem ser retiradas com uma hora de antecedência na bilheteria. Mais informações pelo tel. (011) 3113-3651. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.