Onde Está A Felicidade? é a primeira comédia de vocês. É de fato mais difícil fazer rir?

Bruna e Riccelli: Sim. Humor é timing. E esse tempo de fazer rir é relativo e subjetivo. Não esperávamos a reação do público de Paulínia. Foi muito especial.

Bruna escreveu e atuou. Riccelli dirigiu. Como nasceu a ideia e como vocês trabalham juntos?Riccelli: Além de ser um casal, somos uma dupla que trabalha bem junto. Tudo sempre começa com a Bruna. Depois da ideia inicial, a gente conversa e vai afinando. Esse foi nosso projeto mais difícil. Não só por questão do humor, mas também pela produção. Filmamos em São Paulo, Espanha (o Caminho de Santiago de Compostela) e Piauí. Administrar este "comboio" foi um desafio e tanto.

Bruna, este é seu primeiro papel cômico, que você mesma escreveu. Nunca ter recebido convites para comédia a incomodava? Bruna: Um pouco. Até ganhei veia cômica em Memórias de um Gigolô, do Walter Avancini. Mesmo assim havia um machismo. Um papel engraçado escrito por (e para) uma mulher é outra coisa. Minha mãe sempre dizia que eu era engraçada, Mas mãe não vale. Estou feliz que deu certo.

Temia o bordão "homem tem medo de mulher engraçada"?

Bruna: Nem sabia que homem tem medo de mulher inteligente. Humor é sinal de inteligência. É divisor de águas. Se você joga a bola, mas a bola não quica porque a outra pessoa não tem humor, não rola.

Riccelli: Claro que tem medo, de ser menos inteligente, de dizer algo e a mulher devolver uma bela bordoada. Não são todos os homens, mas tem sim.

Muito por isso há menos papéis cômicos para mulheres.

Riccelli: Verdade. Nós criamos a oportunidade. Porque talvez ela nunca teria sido criada.

Bruna, você disse que o humor sempre a salvou. Por quê?

Bruna: Porque, ao mesmo tempo em que faço muito humor com as situações, sou muito dramática. O humor me salvou do meu próprio drama. Agora percebo que o humor me salvou também de situações constrangedoras e até perigosas com os homens. Diante de um assédio, sem graça ou agressivo, responder agressividade pode ser perigoso, ser passiva não dá. Então, dava uma resposta divertida.