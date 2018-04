Bruna Caram lança 2º disco e aposta em sonoridade pop

Do samba melancólico fundido à letras e melodias de fossa, Bruna acha que o cenário já está bem preenchido. ?Adoro sons para chorar, mas acho que o público está sentindo falta de músicas para se sentir bem, para esquecer desse ambiente caótico e cinza em que vivemos?, explica. Desde a capa do CD, o fio condutor de Feriado Pessoal é essa busca da cura através das suas faixas. ?A minha foto colorida no edifício Copan com a cidade cinza ao fundo é a cara do disco.?

No repertório, além da faixa-título composta por ela, há músicas de Lô Borges ("Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor"), Guilherme Arantes ("Cuide-se Bem") e Caetano Veloso ("Gatas Extraordinárias"). ?A escolha do Caetano foi natural. Cantava essa música aos 18 anos em uma banda que se apresentava em bares. Ficou bem diferente da versão da Cássia Eller.? Em São Paulo, os shows de lançamento do CD serão nos dias 7 e 8 de agosto, no Tom Jazz. As informações são do Jornal da Tarde.