Bruce Willis se casa com modelo no Caribe

O ator Bruce Willis, 54 anos, se casou neste final de semana com a modelo Emma Heming em uma cerimônia realizada no Caribe, segundo a agência de notícias AFP. De acordo com informações do porta-voz do ator, o casamento contou com a presença da ex-mulher de Willis, Demi Moore, das três filhas do casal e do ator Ashton Kutcher, marido de Demi.

Emma, que faz parte do grupo de modelos da marca norte-americana Victoria Secret, tem 32 anos e se casou com o ator na ilha caribenha de Turks e Caicos. Entre os convidados estava a cantora Madonna, grande amiga de Demi Moore, segundo o programa de televisão Extra TV.

O casal se conheceu há pouco mais de um ano através de amigos em comum e realização uma cerimônia civil quando regressarem à Califórnia, onde vivem.

Demi Moore, hoje com 46 anos, ficou casada com Willis entre 1987 e 2000, período em que tiveram suas três filhas: Rumor, 20 anos, Scout, 17, e Tallulah Belle, de 15. Em 2005, a atriz se casou com Kutcher, de 31 anos.