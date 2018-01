Ele gostaria não só que o longa fosse dirigido por Len Wiseman, de "Duro de Matar 4.0", como deseja que seu personagem viva uma história que o faça circular pelo planeta.

Willis, que anteontem fez a première de seu novo filme, a comédia "Cop Out", em Nova York, também pretende fazer a sequência de "Corpo Fechado" (2000), de M. Night Shyamalan. As informações são do Jornal da Tarde.