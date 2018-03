Bruce Willis inaugura bar de degustação de vinho em Nova York

O ator Bruce Willis abrirá neste fim de semana, em Nova York, um bar de degustação de vinhos chamado The Bowery Wine Company, do qual é sócio, informou nesta segunda-feira, 24, a imprensa local. O novo bar, situado no bairro nova-iorquino de East Village, em Manhattan, já conta com licença para vender bebidas alcoólicas e terá algumas mesas ao ar livre. Além de vinhos, o menu do bar contará com paninis, saladas e sobremesas. O ator e seus amigos mais próximos inauguraram na semana passada o local com uma festa privada, na qual o ex-marido da atriz Demi Moore foi para trás do balcão para servir os convidados. Com este projeto o protagonista dos quatro filmes da saga Duro de Matar parece querer se distanciar da reputação de bebedor de cervejas que possui, destaca nesta segunda-feira o jornal New York Post. Willis, que completou 53 anos na semana passada, nasceu na Alemanha mas foi criado em Nova Jersey, e atingiu a fama em 1987 com o filme Encontro às Escuras.