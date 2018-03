Bruce Willis e Emma Heming esperam primeiro filho

"O casal ... está muito feliz com esta notícia e ansioso para receber mais este membro em sua família", afirmou a representante do ator em comunicado, confirmando a gravidez de Heming.

O bebê, primeiro filho dos dois juntos, deve nascer no início de 2012.

Willis, de 56 anos, se casou com Heming, de 35, em 2009. Ele tem três filhas com sua ex-mulher, a atriz Demi Moore, o mais novo deles com 17 anos de idade.

Willis ficou famoso na década de 1980 na série de televisão de sucesso "Moonlighting" e passou a estrelar sucessos como "Pulp Fiction", "O Sexto Sentido" e "Armageddon", além de "Duro de Matar".

(Reportagem de Chris Michaud)