Bruce Willis doa objetos da série ´Duro de Matar´

O ator Bruce Willis doou ao Instituto Smithsonian de Washington a camiseta suja que seu personagem, o herói John McClane, usa no filme Duro de Matar 1. Além dela, doou o roteiro original do mais recente filme da série, Duro de Matar 4, que acaba de estrear nos EUA, seu cartaz promocional e uma insígnia. "Há 20 anos, quando trabalhei no primeiro filme, não tinha idéia que poderia chegar a ser parte de um negócio eterno", disse Willis. Os artigos serão expostos na mostra Tesouros da História Estadunidense, que também inclui as luvas do lutador de boxe Rocky Balboa e as sapatilhas de rubi de Dorothy de O Mágico de Oz.