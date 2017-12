Brown e Ivete encerram Carnaval em Salvador ao som d Timbalada O Carnaval de rua de Salvador terminou no início da tarde da Quarta-Feira de Cinzas com Ivete Sangalo e Carlinhos Brown dançando juntos ao som da Timbalada, depois de terem arrastado milhares de foliões que resistiram ao cansaço e ao calor para percorrer o circuito Barra/Ondina, na orla marítima. Brown abriu o tradicional arrastão às 10h cantando o hino do Nosso Senhor do Bonfim e atirando flores na multidão que esperava em frente ao Farol da Barra para acompanhar o cortejo. Ivete Sangalo, que puxou o seu trio para avenida todos os seis dias de folia, seguiu atrás com sua banda e convidados, como Preta Gil, Netinho e o cantor Alexandre, do grupo Motumbá. "Me disseram agora que nosso filho tem 14 anos, que há 14 anos fizemos isso", disse Brown. Nos camarotes ao longo do circuito, que nas noites anteriores estavam cheios de artistas e celebridades, se via apenas os trabalhadores desmontando as estruturas. "Acorda Salvador para brincar e curtir", gritou Ivete, que deixou o figurino elaborado das outras noites para vestir apenas shorts e regata brancos. Quase chegando ao ponto final do circuito, Carlinhos Brown, que já havia passado para o trio de Ivete, deixando a Timbalada seguir sozinha, pediu para todos darem as mãos e cantar juntos mais uma vez o hino do Senhor do Bonfim. "Não estou encerrando, mas acho que vai ficar bonito", pediu. Ivete dividiu o microfone com Brown, o cantor Netinho, Preta Gil e Alexandre Guedes, do grupo Motumbá, além de cantar muitos de seus sucessos. Depois, mandou desligar o som do seu trio para finalmente curtir o Carnaval como foliã.