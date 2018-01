'Brothers' chegam ao Projac para participar do reality show

Participantes do BBB 8 chegam ao Projac, onde está a casa do reality show no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 8.Parte dos participantes da nova temporada do reality show é figura fácil em ensaios sensuais de revistas masculinas e de sites, concursos de beleza e até na TV. Veja também: Galeria de fotos dos participantes Jornalistas tiveram encontro privilegiado com os big brothers da oitava edição do reality show da Rede Globo que começa nesta terça, 8. Antes de os organizadores abrirem a casa ao olhar de milhares de telespectadores, cinco representantes de grandes jornais (Estado, Folha, Globo, O Dia e revista Veja), visitaram a casa e conversaram com os 14 participantes do Big Brother Brasil. A repórter do suplemento TV&Lazer do Estado, Alline Dauroiz estava entre eles. Deixamos a casa por volta das 18 horas, com os participantes começando a se conhecer e recebendo as boas vindas com um show de Daniela Mercury. Neste primeiro encontro estavam todos bem felizes, bem amigos. Entre as meninas, a Gyselle usa a roupa mais ousada, mas todas estão de minissaia. A Jaqueline que já fez ponta na novela global Paraíso Tropical estava bem animada, dançando bastante. A Thatiana também dançava bastante. Já a Bianca fez questão de dizer para os representantes da imprensa que não é lésbica. Mas entre os garotos há um gay, como informou Boninho, o diretor do programa. Os brothers - sete homens e sete mulheres -, se viram pela primeira vez nesta terça, no hall do hotel Pestana, na Avenida Atlântica, em Copacabana, onde estavam confinados. Após o encontro partiram em um comboio de 14 carros até o Projac. Kadu Ferreira/ AgNews