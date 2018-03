Brooke Müller, esposa de Charlie Sheen, dá à luz gêmeos

O ator americano Charlie Sheen, da série Two and a Half Man, virou pai pela quarta vez no sábado, 14, à noite, quando sua mulher, Brooke Müller, deu à luz gêmeos, informou nesta segunda-feira, 16, o site da revista People.

As crianças, que se chamarão Max e Bob, são os primeiros do casal, que se casou em maio de 2008.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o agente de Sheen, Stan Rosenfield, a família está "muito feliz" e tanto os bebês como a mãe, de 31 anos, estão perfeitamente bem.

Rosenfield não poupou elogios ao protagonista do filme Top Gang - Ases Muito Loucos.

"Ele é um pai maravilhoso" e uma pessoa "muito família", disse o agente do ator nova-iorquino, que, aos 43 anos, também tem outras três filhas: duas do seu casamento com Denise Richards, de quem se divorciou em 2006, e outra de uma relação anterior.