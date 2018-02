Broadway prepara-se para receber cor e energia de Almodóvar

O filme espanhol "Mulheres à beira de um ataque de nervos" está sendo preparado para chegar a Broadway em outubro, com a cor e a energia do diretor Pedro Almodóvar como as armas para conquistar o público nova-iorquino.

"Tudo vai indo bem e a equipe está entusiasmada com a aproximação da estreia. Queremos que o público não chegue com ideias preconcebidas, que venha ao teatro esperando ver a energia dos filmes de Almodóvar", explicou hoje à Agência Efe o criador do musical, Jeffrey Lane.

Com o título de "Women on the Verge of a Nervous Breakdown", nome do filme que chegou aos EUA em 1989 quando foi indicado ao Oscar, estreará oficialmente em Nova York em 4 de novembro, mas a apresentação será aberta ao público em 5 de outubro e os ensaios já estão bem avançados.

"Estamos felizes que tudo tenha tomado forma após cinco anos de trabalhos neste projeto", afirma Lane, reconhecido autor teatral e roteirista de várias séries de televisão, entre as quais destaca "Mad about you", a bem-sucedida comédia que nos anos 90 popularizaram os atores Helen Hunt e Paul Reiser.

Lane detalhou que o projeto é um dos mais difíceis de sua carreira, mas que o apoio de Almodóvar foi fundamental para ele e sua equipe - composta pelo diretor Bartlett Sher e o compositor David Yazbek - levarem a idéia adiante.

"O melhor é que Pedro nos incentivou a criarmos a nossa própria versão teatral do filme e essa liberdade tranquiliza e é impagável", disse Lane, quem reconheceu que no início duvidou ser possível levar o filme para o teatro.

"Há algo nos filmes de Almodóvar que está presente em muitos musicais. Trata-se da personalidade quase operística dos personagens, e isso é algo que aproveitamos", indicou o roteirista, cujo principal objetivo foi "demonstrar as emoções que sentem as mulheres traídas".

A versão preparada pela equipe ligada ao Lincoln Center Theater recebeu há meses o sinal verde do diretor espanhol, que participou de várias oficinas realizadas sobre o musical e emitiu sua opinião sobre a qualidade de uma versão que Lane faz questão de que seja "fiel a de Pedro".

"Foi incrível trabalhar com um artista com a generosidade de Almodóvar e poder conviver com as suas histórias para celebrar a excentricidade do mundo em que vivemos", explicou o autor sem dar mais detalhes sobre a estreia.

Afirmou, no entanto, que, apesar de manter-se fiel ao filme e a história também se passar em Madri, acrescentou cenas que fazem parte do filme - como a do julgamento - e outras ficaram de fora, como uma das finais que ocorre em um aeroporto.

Com relação à música, Lane não quis dar muitos detalhes, embora tenha destacado que, apesar de ter "referências aos sons espanhóis", irá "além". No musical estarão presentes músicas de várias partes do mundo.

O autor declarou-se "encantado e muito satisfeito" com a escolha do elenco e ressalta que as atrizes, entre as quais estão nomes de peso da Broadway, são "idôneas" para representar "a paixão" existente nos personagens de Almodóvar.

Por enquanto, no Teatro Belasco é possível ver apenas um cartaz com o nome do musical. Em breve, as fotografias das atrizes que estarão nos lugares de Carmen Maura, María Barranco e Julieta Serrano ganharão espaço no mural.

O papel de Pepa, vivido por Maura no filme, será de Sherie Rene Scott, indicada ao Tony e protagonista das produções na Broadway como "Rent" (1997), "Aida" (2000) e "A Sirenita" (2008).

A premiada Patti Lupone, protagonista de "Gypsy" e "Evita", com os quais conquistou prêmios Tony, é Lucía, a mulher desequilibrada à qual Serrano deu vida no cinema; enquanto Laura Benanti - ganhadora de um Tony também por "Gypsy"- vai entrar na pele de Candeia, a amiga de Pepa interpretada por María Barranco.

As primeiras imagens de Pepa, Candeia e Lucía no musical serão mantidas sob sigilo até a próxima semana, quando serão divulgadas mensagens de Scott, Benanti e Lupone caracterizadas ao mais puro estilo Almodóvar e acompanhadas pelo restante do elenco: Nikka Graff Lanzarone, Mary Beth Peil e De'Adre Aziza