Broadway estreará musical baseado na vida de Gloria Estefan em 2015

"On Your Feet!" entrará em cartaz em 5 de novembro de 2015 e narrará a história do casal e a carreira da cantora, desde que deixou Cuba até alcançar o sucesso internacional.

O casal está trabalhando com a Organização Nederlander e o produtor Bernie Yuman e já iniciou uma busca internacional por novos talentos para interpretar os papéis principais, e também irá realizar teste no próximo mês em Miami e Nova York.

"Encontrar os intérpretes certos para contar nossa história no palco da Broadway é o passo mais importante neste projeto", declarou Gloria Estefan, de 56 anos, em um comunicado.

"Nossa trajetória começou em Miami, uma cidade que serviu de inspiração para ambos, e sentimos que essa cidade é um pilar em nossa busca pela próxima geração de grandes talentos", acrescentou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O espetáculo será o último de uma série de musicais na Broadway, entre eles "Beautiful - The Carole King Musical" e “Jersey Boys", sobre o grupo dos anos 60 The Four Seasons.

Estefan, uma das artistas latinas mais bem sucedidas nos Estados Unidos, vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo e conquistou sete prêmios Grammy.

O musical será dirigido por Jerry Mitchell, duas vezes ganhador do prêmio Tony, o Oscar do teatro norte-americano.