Brittany Murphy morreu de pneumonia, anemia e intoxicação

A morte da atriz Brittany Murphy, em dezembro, foi resultado acidental de uma soma de pneumonia, anemia e "intoxicação múltipla por drogas", segundo necrópsia divulgada nesta quinta-feira por peritos de Los Angeles.

Murphy, de 32 anos, conhecida por filmes como "As Patricinhas de Beverly Hills", "Garota, Interrompida" e "8 Mile - Rua das Ilusões", sofreu uma parada cardíaca em 20 de dezembro no banheiro da casa onde vivia, em Hollywood Hills.

O Instituto Médico Legal informou que havia no seu organismo uma mistura de medicamentos vendidos sob receita com outros de venda liberada, mas que não foram encontradas drogas ilegais. Além disso, ela sofria de pneumonia e anemia, resultante de uma deficiência de ferro no organismo.

O laudo ainda é preliminar, e o resultado definitivo deve levar cerca de duas semanas.

O roteirista britânico Simon Monjack, viúvo da atriz, disse na época da morte que ela sofria de laringite. Inicialmente, a imprensa especulou que ela poderia ter um distúrbio alimentar ou uso de cocaína --dois fatores que ela havia negado anos atrás.

Fotos dela no começo de dezembro a mostravam com os braços e pernas muito magros.

Durante sua carreira, Murphy contracenou com nomes como Michael Douglas, Ashton Kutcher, Eminem e Angelina Jolie, mas nos últimos anos se dedicava principalmente a produções de baixo orçamento.

(Reportagem de Jill Serjeant)