Britta Persson abre 6º Festival Invasão Sueca em SP

Britta é a primeira a subir ao palco. No repertório, estão melodias pop e letras afiadas, que geralmente falam sobre os altos e baixos dos relacionamentos amorosos. Marcam presença faixas de seu disco mais recente, Kill Hollywood Me. Gravado em três semanas, o álbum foi produzido pela própria Britta, ao lado do percussionista Per Nordmar.

Na sexta, a choperia da unidade recebe Loney, Dear e Those Dancing Days. Ex-ciclista profissional, Svanängene faz canções centradas no experimentalismo e pontuadas pela busca de novas texturas. Para isso, aproveita o som de clarinetes, bateria e órgãos. O músico está em turnê de divulgação do CD Dear John, lançado no começo do ano. Loney, Dear já dividiu palcos com nomes como Sonic Youth e Bloc Party.

Inspiradas por bandas de garotas dos anos 60, as cinco componentes do Those Dancing Days mostram uma mistura de Blondie com The Slits. A banda de indiepop foi formada em 2005, quando as meninas ainda estavam no colégio. Em ação, o grupo mostra canções para ninguém ficar parado.

A organização do festival é assinada pelo coletivo musical Coquetel Molotov, em parceria com o Swedish Institute. O projeto vem promovendo turnês pelo Brasil de nomes que estão despontando na música sueca. Após a passagem pela cidade, o festival segue para Porto Alegre. As informações são do Jornal da Tarde.