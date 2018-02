Britpop brazuca Uma das boas novidades do pop rock britânico atual tem sotaque paulistano, muito bom humor e descontração. Os irmãos Supla e João Suplicy soam tão londrinos e cosmopolitas que o Brothers of Brazil, o duo criado por eles, poderia fazer bonito na cena roqueira inglesa dos anos 80. On My Way, o segundo álbum dos brothers, é recheado de boas ideias e bem melhor resolvido que o primeiro, Punka Nova. As influências brasileiras estão lá, como sempre, mas predominam as letras em inglês e as levadas de violão e guitarra que remetem a artistas cult como Style Council e Matt Bianco - não por acaso, grandes expoentes do movimento chamado de "new bossa" do pop britânico dos idos de 1985. E o resultado é bastante agradável.