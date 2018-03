Britney volta ao trabalho e diz que está se divertindo

A pop star Britney Spears, hospitalizada duas vezes em janeiro para avaliações psiquiátricas, mas agora de volta ao trabalho num programa cômico de TV, diz que está se divertindo muito. Veja também: Britney deve aparecer como heroína animada em novo clipe Britney Spears terá limite de crédito de US$ 1.5 mil semanais Britney estaria devendo US$ 1 milhão em processos judiciais Pai de Britney mantém controle sobre suas finanças Britney Spears volta a visitar os filhos A cantora interpreta nesta semana a secretária de um consultório de dermatologia chamada Abby em How I Met Your Mother, da rede CBS. "Trabalhar em How I Met Your Mother tem sido incrível. Todos, inclusive elenco, equipe e produtores, têm sido maravilhosos, e Abby é uma garota muito divertida de interpretar. Estou me divertindo loucamente!", disse Spears em nota divulgada pela CBS. Processos judiciais e internações Britney Spears suspendeu a carreira artística para se casar, em 2004, com Kevin Federline e ter dois filhos logo em seguida. Porém, sua vida pessoal foi de mal a pior depois de dar entrada no pedido de divórcio em novembro de 2006 e ter sido vista em várias ocasiões em casas noturnas de Hollywood. Britney sofreu uma série de revezes e problemas pessoais que a levaram até a raspar o cabelo e agredir paparazzi na rua. A cantora, que travou uma batalha com o ex-marido pela custódia dos filhos Sean Preston e Jayden James, já foi internada em um clínica de reabilitação no começo do janeiro, quando se recusou a devolver os filhos para o guarda-costas do marido, após ter terminado seu horário de visita. Nessa ocasião, a internação de Britney foi acompanhada por um batalhão de paparazzi. Desde o episódio, Britney perdeu o direito legal de visitar seus filhos. Na véspera de sua segunda internação, vieram à tona documentos judiciais em que a mãe de Britney acusa o auto-intitulado empresário dela, Sam Lutfi, de dopá-la para controlar sua vida. O pai da cantora e o advogado, Andrew Wallete, conseguiram o controle temporário sobre os bens dela (inclusive a casa). Um juiz determinou que um psiquiatra avaliasse se a artista é capaz de entender os procedimentos jurídicos que a cercam. O mesmo juiz havia proibido que Lutfi se aproximasse dela e suspendeu o processo em que Britney e Federline disputam a custódia dos filhos do casal.