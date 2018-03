Britney vai pagar pensão de US$ 20 mil por mês a ex-marido A cantora Britney Spears vai pagar 20 mil dólares por mês ao ex-marido Kevin Federline a título de pensão para os filhos, e também vai quitar a conta de 250 mil dólares com os advogados dele, graças a um acordo apresentado na sexta-feira pelo ex-casal à Justiça. No ano passado, eles haviam definido a pensão em 15 mil dólares mensais. Na semana passada, advogados disseram que eles haviam chegado a um acordo sobre a custódias de Sean Preston, de 2 anos, e Jayden Hames, de 1, evitando que o caso fosse levado a julgamento. Spears deve depositar os 250 mil dólares relativos às custas advocatícias em 30 de julho. A cantora, de 26 anos, casou-se em 2004 com o rapper, de 30. Eles se separaram no final de 2006 e formalizaram o divórcio em 2007. Em janeiro deste ano, Britney perdeu a custódia dos dois filhos depois de ser vista em atitudes bizarras e passar por duas internações psiquiátricas.