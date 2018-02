Britney Spears volta aos palcos de biquíni e com playback na MTV Britney Spears ficou muito próxima do ridículo em sua aguardada volta aos palcos, durante a apresentação do Video Music Awards da MTV, na noite de domingo, ao vestir-se de stripper e cantar com playback. A cantora de 25 anos, cujas crises pessoais nos últimos anos vêm ganhando mais destaque que suas realizações profissionais, usou biquíni preto com paetês e botas até o joelho na apresentação de "Gimme More.". Sem exibir mais as formas com que chegou ao estrelato internacional há quase dez anos, ela se movimentou sem agilidade pelo palco do casino Palms, com a ajuda de uma trupe de dançarinos. Em um determinado momento, a câmera mostrou o rapper 50 Cent sentado no palco, aparentemente estarrecido com o que estava vendo. "Todo o mundo sabe que Britney canta com playback, mas é porque ela dança muito", disse a colunista social Perez Hilton à Reuters. "Só que desta vez ela mal dançou. Foi horrível, foi doloroso, foi constrangedor. E eu amei!" Britney não foi a única a causar desconfortos no show. Tommy Lee e Kid Rock, ambos ex-maridos da modelo Pamela Anderson, se envolveram em uma briga durante a apresentação de Alicia Keys. No meio de toda a confusão, quase passaram despercebidas as quatro estatuetas entregues a Justin Timberlake, ex-namorado de Britney, incluindo a de melhor artista masculino do ano. Ele e a cantora de R&B Beyoncé tinham recebido o maior número de indicações: sete cada. Beyoncé levou um único prêmio -- colaboração mais marcante -- por seu dueto com a colombiana Shakira em "Beautiful Liar." O prêmio máximo, vídeo do ano, ficou com a cantora de R&B Rihanna, por "Umbrella". O cantor de hip-hop Kanye West voltou para casa de mãos vazias, depois de receber cinco indicações. Britney Spears lançou seu último álbum gravado em estúdio em 2003, "In the Zone," um fracasso comercial. Ela está trabalhando sobre o próximo há mais de um ano, mas não se sabe quando ele será lançado.