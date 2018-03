Britney Spears termina noivado e deixa programa 'X Factor'

Britney, de 31 anos, e Trawick, 41, e seu ex-agente, ficaram noivos em dezembro de 2011.

"Jason e eu decidimos cancelar nosso noivado", disse a cantora em um comunicado. "Eu sempre vou adorá-lo e nós continuaremos grandes amigos."

O casal começou a sair em maio de 2010, após alguns anos turbulentos na vida pessoal e profissional de Britney, em que ela perdeu a guarda de seus filhos, entrou em uma clínica de reabilitação e raspou seu cabelo.

Trawick acrescentou em uma declaração: "Com o término deste capítulo para nós, um outro começa. Eu amo e aprecio a ela e a seus filhos e nós sempre estaremos próximos."

Este seria o terceiro casamento de Britney. Ela se divorciou do dançarino Kevin Federline, com que teve dois filhos, em 2006.

Ela também se casou repentinamente com o amigo de infância Jason Alexander durante uma viagem a Las Vegas em 2004, que durou apenas 55 horas.

Britney e Trawick anunciaram a separação no mesmo dia em que a cantora confirmou sua saída do "The X Factor", depois de apenas um ano como jurada do programa de talentos da Fox, dizendo que era hora de voltar a fazer música.

"Tive um período incrível fazendo o show e eu amo os outros juízes e estou muito orgulhosa dos meus jovens, mas é hora de eu voltar para os estúdios."

"Vê-los apresentando-se no palco toda semana fez eu sentir muita falta de me apresentar! Mal posso esperar para voltar a fazer o que eu mais amo", afirmou Britney sobre sua saída do "X Factor".

(Reportagem de Jill Serjeant e Eric Kelsey)