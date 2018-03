Britney Spears terá limite de crédito de US$ 1.500 semanais

A polêmica cantora americana Britney Spears poderá gastar US$ 1.500 por semana com um cartão de crédito e débito, segundo decidiu a juíza Reva Goetz nesta segunda-feira, 10. O valor foi estipulado em acordo com o pai de Britney, Jamie Spears. Veja também: Britney estaria devendo US$ 1 milhão em processos judiciais Geraldine Wyle, advogada de Jamie, afirmou que, assim, a cantora poderá "gastar dinheiro, ter liberdade e escolher como desfrutar da vida". A decisão da juíza também prevê que a artista pode contratar especialistas que a ajudem a resolver seus contratos futuros. Também nesta segunda, foi divulgado que a cantora vai fazer uma participação especial na série de televisão How I Met Your Mother, do canal CBS, segundo a revista People. Britney teria recebido autorização do pai para participar do episódio, segundo o site TMZ.com. Esta não vai ser a primeira vez que Britney aparecerá em uma comédia televisiva, já que em abril de 2006 a cantora colaborou em um dos episódios de Will e Grace, da NBC, no qual interpretou uma convidada a um famoso talk-show norte-americano.