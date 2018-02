Britney Spears terá chance de volta por cima com MTV Awards Britney Spears vai abrir o MTV Video Music Awards no domingo, e os promotores estão descrevendo o evento como a longamente aguardada chance de volta por cima da princesinha do pop. A MTV anunciou na quinta-feira que Britney, 25 anos, que vem sendo presença frequente nos tablóides em função do divórcio tumultuado e comportamento instável, vai apresentar sua nova canção "Gimme More" na festa de premiação da emissora, em Las Vegas. Spears lançou "Gimme More", sua primeira canção nova em anos, na semana passada na Internet. Trata-se de uma faixa dance produzida por Danja e começa com as palavras "It''s Britney, bitch!" (é Britney, cachorra!). De acordo com a MTV, a canção é uma faixa de um álbum de Britney a ser lançado em 13 de novembro. Já estavam circulando boatos de que Spears, que está tentando ressuscitar uma carreira que fez dela a popstar mais popular do mundo alguns anos atrás, iria se apresentar no show da MTV. "Depois de semanas de especulações na mídia, a MTV vem confirmar hoje que Britney Spears vai abrir o MTV Video Music Awards 2007", disse a MTV em comunicado que descreveu a participação da cantora como "sua longamente aguardada volta por cima". A cantora suspendeu a carreira artística para se casar, em 2004, e ter dois filhos logo em seguida. Mas a vida pessoal dela foi de mal a pior depois de dar entrada no pedido de divórcio do marido Kevin Federline, em novembro de 2006, e ter sido vista em várias ocasiões em casas noturnas de Hollywood.