Britney Spears se apresenta no Brasil em novembro

Esta será a primeira vez que ela retorna ao Brasil desde sua última apresentação no País, há dez anos, em 2001, durante a terceira edição do Rock In Rio. Para a edição do festival deste ano, a presença da cantora pop não foi confirmada. Na época do Rock In Rio, os fãs criticaram Britney porque ela teria utilizado o recurso do playback para fazer sua apresentação no palco do evento.

Britney Spears trará ao país a sua nova turnê, Femme Fatale, que estreou em junho, na Califórnia. No repertório, ela deverá interpretar nove canções do seu disco mais recente. Outros clássicos de sua carreira, como Toxic, 3 e Piece Of Me, também deverão estar no espetáculo. Ao todo, ela deverá cantar 21 canções dos álbuns "Baby One More Time" (1999), "Oops!? I Did It Again" (2000), "Britney" (2001), "In The Zone" (2003), "Blackout" (2007) e "Circus" (2008). Segundo a produtora T4F, Britney trará ao País todo o aparato técnico dos shows feitos nos Estados Unidos.

Kesha - A cantora Kesha, que se apresentará no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro, durante a quarta edição do Rock In Rio, poderá se apresentar também em São Paulo na véspera, no dia 28. A produtora XYZ Live, que traz a cantora, ainda não confirmou a informação, mas deverá divulgar um comunicado hoje com detalhes desta nova apresentação. Caso seja confirmado, o show deverá acontecer na casa de espetáculo Via Funchal. Os hits Tik Tok, Your Love Is My Drug e Take It Off são presenças garantidas no repertório. As informações são do Jornal da Tarde.